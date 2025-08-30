Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'ne bir yılda başvuran 200 kişiden 140'ı sigarayı bırakmayı başardı.

Sigaraya bağlı hastalıkların önlenmesi ve vatandaşların bağımlılıktan kurtulmasına destek olmak amacıyla yaklaşık bir yıldır hizmet veren poliklinikte, başvuranlara kişiselleştirilmiş tedavi programları uygulanıyor.

Merkezde, danışmanlık hizmetiyle nikotin yoksunluğuna bağlı belirtilerle baş etme yöntemleri öğretiliyor, bağımlılık düzeyine göre ise poliklinik doktorlarınca hastalar uzman psikologlara yönlendiriliyor.

Sigara Bırakma Polikliniğinde görevli Dr. Murat Ocak, vatandaşların mesai saatleri içerisinde her zaman polikliniğe başvurabileceğini söyledi.

Hastalara psikolojik destek verdiklerini ve gerekli durumlarda ilaç tedavisi uyguladıklarını belirten Ocak, şunları kaydetti:

"Başvuran kişilerin boy, kilo, tansiyon ve nabız ölçümlerini yaparak sigaranın vücuda etkilerini değerlendiriyoruz. Yaklaşık bir yıldır aktif şekilde çalışan Sigara Bırakma Polikliniği'ne 200 kişi başvurdu. Bu kişilerin yüzde 70'i sigarayı bırakmayı başardı, yani 140 vatandaşımız sigaradan uzaklaştı. Ayrıca bir yıl geçmesine rağmen eski hastalarımızı arayarak, sigarayı bırakıp bırakmadıklarını düzenli şekilde takip ediyoruz."

Ocak, yaklaşık bir ay kullanılan ilacın, nikotinle birlikte vücutta tiksindirici bir etki yarattığını vurgulayarak, "İlacı kullanan hastalar, kısa sürede sigarayla aralarına mesafe koyuyor. Nikotinle beraber oluşturduğu tiksindirici etki sayesinde kişide sigaraya karşı isteksizlik gelişiyor. Biz de bu süreçte hastaları psikolojik olarak destekleyerek, sigarayı bırakmalarına yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Poliklinik desteğiyle 30 yıllık bağımlılığından kurtulan 57 yaşındaki Murat Karakoç ise sigarayı bırakmanın hayatını değiştirdiğini söyledi.

Hayata artık daha pozitif baktığını aktaran Karakoç, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 30 yıl boyunca günde 2 paket sigara içtim. Hem kendime hem çevreme zarar verdiğimi bıraktıktan sonra anladım. Bu süreçte sigaraya verdiğim parayla bir araba sahibi olabilirdim. Artık sigara kokusuna bile dayanamıyorum. İlaç tedavisine başladıktan bir hafta sonra sigarayı tamamen bıraktım. Şimdi yemeklerin tadını alıyor, düzenli uyuyabiliyorum."