Kanun sanatçısı Göksel Baktagir konserinde de dinleyiciler müzik ziyafeti yaşadı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, ikinci gününde de şiir dinletisi ve Göksel Baktagir konseriyle devam etti. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen şiir dinletisi ve konser etkinliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen yazar ve şairler ile yüzlerce edebiyatsever de katıldı. Şiir ve Edebiyat Günleri’nin tanıtım filminin gösterimi ile başlayan program, şiir dinletisiyle devam etti. Etkinlikte; Yasin Mortaş, Hasan Ejderha, İnci Okumuş, Mustafa Köneçoğlu, Ali Büyükçapar, Hanifi Yılmaz, Filistin’den Züheyl Ebu Şeyp, Bulgaristan’dan Kadriye Cesur, İran’dan DaryaHeidari, Suudi Arabistan’dan Ahmed Kiran Ez–Zehrani, Suriye’den Yaser Atraş birbirinden güzel şiirleri edebiyatseverler için seslendirdi.

BAKTAGİR, MÜZİK ZİYAFETİ YAŞATTI

Program, kanun sanatçısı ve bestekâr Göksel Baktagir konseriyle devam etti. Baktagir ve saz heyeti, dinleyicilere enstrümantal müzik ziyafeti yaşattı. Su Gibi, Ağlama Değmez Hayat, Yalnız Sen ve Gül Bahçesi gibi nadide eserlerle kulakların pasını silen Göksel Baktagir ve saz heyeti, müzikseverlerden dakikalarca alkış aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, etkinliğe katılımlarından dolayı Göksel Baktagir, saz heyeti, şair ve yazarlara teşekkür ederek plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle noktalandı.

TÜM MİSAFİRLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Etkinlikte konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günü etkinliğimizin ikinci gününde çok güzel bir şiir dinletisi ve Göksel Baktagir konseri gerçekleştirdik. Sanatçımız Göksel Baktagir ve saz heyetine çok teşekkür ediyorum. Şehrimizden, ülkemizin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen şairlerimiz çok güzel şiirler seslendirdiler. Tüm şairlerimize ve misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.