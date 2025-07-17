Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silah seslerinin duyulmasıyla mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Edinilen bilgilere göre, Yahya Kemal Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan bir tartışma, aniden silah seslerine dönüştü. Tartışma sırasında art arda 2 el silah sesi duyulması, mahalle sakinleri arasında büyük bir endişe ve paniğe neden oldu.

Silah seslerinin duyulmasının ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye intikal eden polis ekipleri, olayın yaşandığı alanda geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak çevre kontrolünü sağladı.

Olayın çıkış nedeni ve silah seslerinin kim tarafından ateşlendiği henüz netlik kazanmazken, polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi. Mahallede alınan güvenlik önlemleri devam ederken, olayla ilgili gelişmelerin takip edildiği bildirildi.