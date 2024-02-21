Ailesinin dışarıda olduğu öğrenilen genç kızın sağlık durumundan endişe eden arkadaşlarının ihbarı ile ekipler harekete geçti.

Hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden ekipler olayın soba zehirlenmesi olduğunu gözlemledi. İçeride bulunan 16 yaşlarındaki genç kızın karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirlerken olay yerinde bulunan sağlık ekipleri genç kıza ilk müdahalesini yaptıktan sonra genç kız hastaneye kaldırıldı.

karbonmonoksit gazından etkilenen genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi