Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple devrilen kule vinç, 34 yaşındaki vinç operatörü M.T.Ş.’nin hayatını kaybetmesine yol açtı. Kaza, çevrede büyük üzüntüye neden olurken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Vinç operatörü M.T.Ş.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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İki yılda 3 bin 746 kişi yurt dışına göç etti
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Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.