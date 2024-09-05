Edinilen bilgiye göre; Dulkadiroğlu ilçesine bağlı istasyon mahallesi üzerinde yer alan su kalanına ismi açıklanmayan epilepsi hastası bir kişi düştü. Nasıl düştüğü bilinmeyen epilepsi hastasını fark eden çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan çağrı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, epilepsi hastasını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Epilepsi hastası vatandaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu