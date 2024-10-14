Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonların detaylarını paylaştı.

Operasyonlar, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Sakarya, Gaziantep, Bursa ve Siirt illerinde yer alan 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik olarak gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, bu örgütlerin liderleri arasında İzmir'de Erkan Bulu, Kahramanmaraş'ta Vahdettin Yardım, Konya'da Mehmet Elagöz Bildik, Sakarya'da Selçuk Delikara ve İhsan Astam, Gaziantep'te cezaevinde bulunan Cuma Ali Dursun, yurt dışında tutuklu olan Bursa'daki B.G. ve Siirt'te cezaevindeki Rıdvan Dündar’ın bulunduğunu belirtti.

Yerlikaya, "Organize suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara asla göz açtırmayacağız. Her türlü organize suç örgütünü çökertme kararlılığındayız." diyerek, hükümetin suçla mücadelesindeki kararlılığını vurguladı.

Yapılan operasyonlar sonucunda 24 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 1 otomatik tabanca, 9 kesici ve delici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile pek çok çek ve senet ele geçirildi. Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve görev alan polis ekiplerine teşekkür etti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu