Suçla ve uyuşturucuyla mücadelede önemli adımlar atan jandarma ekipleri, operasyonlar kapsamında 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 fişek, 1.150 kg kıyılmış tütün, 1.050 adet gümrük kaçağı sigara, 134 sentetik hap, 8 gram bonzai, 3 gram eroin, 2 gram skunk ve 1 gram metamfetamin ele geçirdi.

Resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde kullanımı ve kaçakçılık suçlarına karıştığı belirlenen 42 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu kişilerden biri tutuklanırken, diğerleri adli mercilere sevk edildi.

Trafik güvenliği kapsamında da etkin denetimler sürdüren Trafik Timleri, 17.322 aracı kontrol etti. Kurallara uymadığı tespit edilen 1.559 sürücüye toplam 4 milyon 572 bin 906 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 157 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı belirlenen 15 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Hız radar denetimleri çerçevesinde de 151 sürücüye toplam 462 bin 997 TL trafik cezası kesildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.