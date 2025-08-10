İddiaya göre, Öşlü Barajı civarında arkadaşlarıyla oturan Z.D. isimli kadın, M.Ç. adlı şahsın sözlü tacizine maruz kaldı.

Z.D.’nin beyanına göre, M.Ç.’nin alkolün etkisiyle kendisini ve arkadaşlarını rahatsız etmesi üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Araya giren bazı kişilerin çabalarına rağmen gerginlik artarken, M.Ç.’nin önce Z.D.’nin bir arkadaşını darbettiği, ardından Z.D.’ye yönelik şiddet ve tehditte bulunduğu ileri sürüldü.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, M.Ç.’yi gözaltına aldı. Z.D.’nin şikâyeti üzerine şüpheli hakkında “Aile İçi Şiddet, Kadına Karşı Şiddet ve Cinsel Taciz” suçlamalarıyla yasal işlem başlatıldı. M.Ç. nin çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

