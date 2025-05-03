Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bugün akşam saatlerinde tüyler ürpertici bir olay yaşandı. İddialara göre, Haydar Aliyev Bulvarı üzerinde 50'li yaşlarında olduğu öğrenilen bir şahıs, caddede yürüyen 16 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etti.

Olayın duyulması üzerine çevredeki esnaf ve vatandaşlar büyük bir öfkeyle şahsa müdahale etmek istedi. Kalabalık, taciz iddiasıyla zanlıyı linç etmek üzereyken olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri duruma müdahale etti. Polis, öfkeli kalabalığın elinden şahsı güçlükle kurtararak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tacize uğrayan 16 yaşındaki kız çocuğunun ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. Çevredeki görgü tanıkları ise olayın şokunu üzerlerinden atlatamadıklarını ifade ettiler.

Bu üzücü olay, Kahramanmaraş'ta büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, bu tür suçların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.