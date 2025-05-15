Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın ardından tribünlerde sevinç seli yaşanırken, maç sonunda katılımcılar da duygu ve düşüncelerini Aksu TV mikrofonlarıyla paylaştı. Taraftarlar, hem sahadaki başarıdan hem de takımın şehre kazandırdığı gururdan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bu tarihi geceye, Türk futbolunun efsane isimlerinden Şifo Mehmet ve eski ünlü hakem Bünyamin Gezer de katılarak renk kattı. Şifo Mehmet ve Gezer, hem mücadeleyi yerinden takip etti hem de İstiklalspor’a destek verdi.

KİPAŞ İstiklalspor’un elde ettiği bu zafer, yalnızca sportif bir başarı değil; aynı zamanda Kahramanmaraş’ın birlik, azim ve spora olan bağlılığının bir göstergesi olarak hafızalarda yerini aldı.