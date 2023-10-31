Bu süreçte, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 50 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 12 şahıs ve ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 40 şahıs olmak üzere toplam 102 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Operasyonlar sonucunda 27 şahıs tutuklandı.

Operasyonlar sırasında ayrıca önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplamda 826,35 gram metamfetamin ve 979 adet sentetik ecza bulundu. Bunun yanı sıra, 13 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Trafik ekipleri de trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan araçlara yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdi. 160 araca yüksek sesle müzik dinlemekten ve 51 araca ise abartılı egzozdan dolayı işlem yapıldı

