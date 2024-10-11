Kahramanmaraş’ta son dönemde artan kadın cinayetlerine karşı vatandaşlar harekete geçti. Şehrin çeşitli noktalarında düzenlenen eylemlerle, kadına yönelik şiddete dur denilmesi için güçlü bir mesaj verildi.

Dün akşam saatlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen eylemde vatandaşlar, ellerinde pankartlarla toplanarak basın açıklaması yaptı.

Eylemde, katılımcılar kadın cinayetlerinin durdurulması gerektiğini vurgularken, adaletin sağlanması ve faillerin en ağır şekilde cezalandırılması çağrısında bulundular.

Pankartlarda ise “Kadına Şiddete Son”, “Sessiz Kalmayacağız” ve “Adalet İstiyoruz” gibi mesajlar, yer aldı.