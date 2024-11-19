Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremleri sonrasında şehrin en gözde noktalarından biri olan Trabzon Caddesi’nin görüntüsü değişti. Depremde ağır hasar alan binaların yıkımı ve yeniden inşa süreci devam ederken, vatandaşlar yeni bir cazibe merkezi olarak Binevler bölgesindeki Uzun Çarşı'ya yöneldi.

Bu süreçte şehirdeki ticari ve sosyal hayatın kalbi, Binevler bölgesinde yer alan Uzun Çarşı’ya kaydı.

Özellikle çeşitli mağazalar, restoranlar, kafeler ve butiklerin bulunduğu bu bölge, ziyaretçilere geniş bir alışveriş ve sosyal aktivite imkanı sunuyor. Çarşı, hem deprem sonrası şehirde yaşanan dönüşüme ayak uyduran ticaret erbabının hem de bölgeye gelen vatandaşların buluşma noktası oldu. Uzun Çarşı'nın geniş yürüyüş alanları, özellikle güvenli bir alışveriş deneyimi arayanların ilgisini çekiyor.