Yatırımcıların ve konut sahibi olmak isteyenlerin dikkatle takip ettiği yeni bir satış süreci başlıyor. Türkiye genelinde birçok ilde gerçekleştirilecek kapsamlı açık artırma ile yüzlerce konut ve iş yeri satışa sunulacak. İşte uzun vadeli ödeme planlarıyla yapılacak satışların detayları..

4 İlde 89 Konut Satışa Çıkıyor

TOKİ tarafından Adana, Bitlis, İstanbul ve Nevşehir illerinde satışa sunulacak toplam 89 konut yüzde 25 peşin ve 120 ay vade imkânı ile sunulacak.

36 İlde 442 İş Yeri Satılacak

Öte yandan TOKİ, 36 ilde toplam 442 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Buna göre iş yerleri peşin alımlarda yüzde 15 oranında cazip bir indirimden faydalanacak.

Vadeli seçenekler;

Yüzde 10 peşin, 96 veya 120 ay vade ,

Yüzde 30 peşin, 60 ay vade seçenekleriyle satın alınabilecek.

Satış yapılacak iller arasında Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Çankırı, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak gibi birçok büyükşehir ve il bulunuyor.

Kahramanmaraş'ta 26 İş Yeri Açık Artırmada

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Fatih Mahallesi'nde inşa edilen 26 iş yeri açık artırmayla satışa çıkarılıyor. Net büyüklükleri 21 metrekare ile 72 metrekare arasında değişen iş yerleri 790.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulurken fiyatlar 3.508.000 TL'ye kadar yükselebiliyor.

Kahramanmaraş İş Yerleri İçin Ödeme Yöntemi

Yüzde 10 peşinat 96-120 ay vade ile veya

96-120 ay vade ile veya Yüzde 30 peşinat 60 ay vade imkanları ile ödeme yapılabilecek.

Açık Artırma Takvimi Belli Oldu

Açık artırma toplantıları, lot numaralarına göre üç gün boyunca gerçekleştirilecek.

1–171 numaralı lotlar için 7 Ocak 2026 Çarşamba,

172–346 numaralı lotlar için 8 Ocak 2026 Perşembe,

347–531 numaralı lotlar için ise 9 Ocak 2026 Cuma günü saat 10.30’da açık artırma yapılacak.

Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek açık artırma için 9 Ocak 2026 Cuma günü saat 10.30'da müzayede gerçekleştirilecek.

Müzayede Nerede Gerçekleştirilecek?

Açık artırmalar, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda düzenlenecek. Dileyen vatandaşlar, internet üzerinden muzayede.emlakyonetim.com.tr adresi aracılığıyla da teklif verebilecek.

Detaylı Bilgi Nereden Alınacak?

Satışlara ilişkin ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ve muzayede.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ya da 444 84 34 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

TOKİ’nin düzenleyeceği bu satışların, hem konut ihtiyacını karşılamak isteyenler hem de ticari yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunması bekleniyor.