Deprem Sonrası Eğitim Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor
6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte eğitim yatırımları da hız kazandı. Dulkadiroğlu, Türkoğlu ve Elbistan ilçelerindeki toplu konut bölgelerinde yapımı süren yeni okullarda sona gelindi.
Tamamlanmak Üzere Olan Okullar
-
24 derslikli Akyar Mahallesi 2-3. Etap İlkokulu-1
-
24 derslikli Akyar Mahallesi 2-3. Etap İlkokulu-2
-
24 derslikli Akyar Mahallesi 2-3. Etap Ortaokulu
-
24 derslikli Ferhuş Mahallesi İlkokulu
-
32 derslikli Türkoğlu 1-2-3. Etap İlkokulu-1
-
24 derslikli Türkoğlu 1-2-3. Etap İlkokulu-2
-
24 derslikli Elbistan Taşburun 2. Etap İlkokulu
Hedef: 2025-2026 Eğitim Yılına Hazır Olmaları
Yetkililer, inşaatların kısa sürede tamamlanarak 2025-2026 eğitim öğretim yılına yetiştirileceğini açıkladı. Yeni okulların hizmete girmesiyle birlikte deprem sonrası artan öğrenci ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.
📌 Detaylar için: Milli Eğitim Bakanlığı