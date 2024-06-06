Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen teşkilatları, Kahramanmaraş'ta toplu sözleşme hakkında basın açıklaması yaptı. Enerji Bir-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Ejder Akbaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bir tarafta her yıl yeni rekorların yaşandığı yüksek enflasyon, diğer tarafta ise bütün bu kayıpları daha da büyütecek toplu sözleşme hükümlerimizin engellenmesi yer alıyor. Biz mevcut sorunların çözülmesini beklerken, bürokratik oligarşi tarafından yeni sorunlar üretilip önümüze koyuluyor."

Başkan Akbaş, mevcut ekonomik sorunların çözülmesi gerektiğine dikkat çekerek, bürokratik engellerin çalışanların haklarını daha da zorlaştırdığını belirtti. Teşkilatlar, sorunların çözümü için kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti.