Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun Mado civarında üzücü bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan bir tüp kamyonu yol kenarındaki kanala devrildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan kamyon sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diğer taraftan gece saatlerinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Çamlık Mahallesi çevreyolunda meydana gelen kazada, sürücü S.Y.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla atarak ters döndü.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan çıkarttı. İlk müdahalesi yapılan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.