Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi kontrolsüz bir şekilde yola fırladı. Bu sırada hızla gelen bir aracın kendisine çarpması sonucu yaya ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kazazede, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer vatandaşlara trafikte daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.