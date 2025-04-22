Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent yolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan iki araç, dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüste mahsur kalan yolcular, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, kazanın dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle meydana geldiğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.