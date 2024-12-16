Edinilen bilgiye göre; Dulkadiroğlu ilçesi Bayazıtlı mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, ilk alınan bilgilere göre 2 kişi ağır yaralandı.

Aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün yönetimindeki araç, yol kenarında bulunan bir ağaca çarparak kaza yaptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekiplerleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü ve yanındaki yolcuyu uzun uğraşlar sonucunda kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.