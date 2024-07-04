Son başvuru tarihi 07.07.2024 olarak belirlenen ilan detayları için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kahramanmaraş’ta yapılan TYP (Toplum Yararına Program) personel alımında, Kahramanmaraş İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü 300 kişiyi istihdam edecek.

58 kişi ise Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde işe alınacak.

TYP BAŞVURU

Toplum Yararına Program (TYP) başvuruları genellikle ilgili kamu kurumları tarafından ilan edilen süreçlerle gerçekleştirilir. Başvuru süreci ve şartları her alım için farklılık gösterebilir, bu nedenle başvuru yapmak istediğiniz kurumun resmi web sitesi veya ilanlarını takip etmeniz önemli.

TYP BAŞVURU SÜRECİ

TYP başvuru sürecinde genellikle şu adımlar izlenir:

İlan Takibi: Başvuru yapmak istediğiniz kurumun ilanlarını takip edin. İlanlar genellikle kurumların resmi web sitelerinde, İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlanır.