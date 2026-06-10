Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Olağan Gündem Toplantısı, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik konuların görüşüldüğü toplantıda, trafik güvenliği ve toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin çeşitli kararlar alındı.

Şehir Genelindeki Ulaşım İhtiyaçları Değerlendirildi

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar başkanlık etti.

Toplantıda şehir merkezi ve ilçelerde yaşanan ulaşım ihtiyaçları detaylı şekilde ele alınırken, trafik yoğunluğunu azaltacak ve ulaşım hizmetlerinin daha etkin yürütülmesini sağlayacak uygulamalar değerlendirildi.

Katılımcılar, mevcut ulaşım sistemleriyle ilgili görüş ve önerilerini paylaşırken, çözüm bekleyen konular üzerinde kapsamlı istişarelerde bulundu.

Trafik Güvenliği ve Toplu Taşıma Ön Planda

UKOME toplantısının gündeminde trafik akışının rahatlatılması, yol güvenliğinin artırılması ve toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilmesi önemli yer tuttu.

Bu kapsamda;

Trafik düzenlemeleri,

Kavşak ve güzergâh planlamaları,

Trafik işaretleme çalışmaları,

Toplu taşıma hatlarına yönelik talepler,

Yeni yerleşim alanlarının ulaşım ihtiyaçları

görüşülerek karara bağlandı.

Kurumlar Arası İş Birliği Vurgusu

Toplantıda ulaşım hizmetlerinin daha verimli yürütülebilmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Şehir genelinde ulaşım kaynaklı sorunların çözümünde ortak akıl ve iş birliği anlayışının sürdürüleceği belirtilirken, alınan kararların uygulama süreçlerinin de ilgili kurumlar tarafından yakından takip edileceği ifade edildi.

Hedef: Daha Güvenli ve Konforlu Ulaşım

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen toplantıda, artan nüfus ve şehirleşmeyle birlikte ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarına sürdürülebilir çözümler üretilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Alınan kararlarla birlikte Kahramanmaraş'ta trafik güvenliğinin artırılması, toplu taşıma hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi ve şehir içi ulaşımın daha düzenli bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.