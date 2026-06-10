Mahalle sakinlerinin uzun yıllardır yaşadığı ulaşım sorunlarını çözmek amacıyla başlatılan çalışmalarla, Bulutoğlu’nu Edebiyat Yolu’na bağlayan ana güzergâh modern ve konforlu bir ulaşım standardına kavuşturuluyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, darlığı nedeniyle araç geçişlerinde güçlük yaşanan ve zaman zaman ulaşımda aksamalara neden olan arterde ilk olarak genişletme çalışmaları gerçekleştirildi.

Yol platformunun uygun hale getirilmesinin ardından sıcak asfalt serimine başlayan ekipler, güzergâhı daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Çalışmalar kapsamında Bulutoğlu Mahallesi’nden Menzelet yol ayrımına kadar uzanan yaklaşık 4 kilometrelik ulaşım aksı baştan sona sıcak asfaltla kaplanıyor.

Ulaşım Konforu ve Güvenliği Artacak

Hayata geçirilen yatırımla birlikte hem mahalle sakinlerinin günlük ulaşımı kolaylaşacak hem de bölgedeki trafik akışı daha güvenli hale gelecek. Özellikle yolun dar olması nedeniyle yaşanan karşılaşma ve geçiş problemlerinin ortadan kaldırılması hedeflenirken, yeni asfalt kaplama sayesinde sürüş konforunun da önemli ölçüde artırılması amaçlanıyor.

Muhtar Gürbak’tan Hizmet Teşekkürü

Bulutoğlu Mahalle Muhtarı Oğuz Gürbak, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mahallemizin yolu biraz dardı. Durumu Büyükşehir Belediyemize ilettik. Sağ olsun Fırat Görgel Başkanımız da talimat verdi ve yolumuzda çalışmalar başladı. Önce genişletme çalışması yapıldı, şimdi de asfalt serimi yapılıyor. Fırat Başkanımıza ve ekibine mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.