Kahramanmaraş’ta uzun süredir rahmindeki kitle nedeniyle tedavi gören bir kadın hasta, Doç. Dr. Adnan Yener’in gerçekleştirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Daha önce gittiği merkezlerde rahmi ve yumurtalıklarının alınacağı söylenen hasta, rahmini kaybetme korkusu yaşarken, uygulanan rahim koruyucu cerrahi yöntem sayesinde yalnızca kitle çıkarıldı.

Hastanın En Büyük Endişesi: Rahmini Kaybetmekti

Ameliyat öncesi büyük kaygı yaşayan hastaya, önceki muayenelerde rahminin tamamen alınacağı söylenmişti. Ancak Doç. Dr. Yener ve ekibi, cerrahi müdahalede rahim ve yumurtalıkları koruyarak yalnızca tümöral kitleyi çıkardı.

“Hem Hastamız Mutlu Oldu Hem Biz”

Ameliyat sonrası açıklama yapan Doç. Dr. Adnan Yener, şu ifadeleri kullandı:

“Hastamızın uterusunda yani rahminde büyük bir kitle vardı. Özellikle genç hastalarımızda rahim koruyucu cerrahiyi tercih ediyoruz. Daha önce kendisine rahminin alınacağı söylenmişti, bu nedenle ameliyat öncesi çok korkuyordu. Başarılı geçen operasyonla yalnızca kitleyi çıkardık. Hem hastamız mutlu oldu hem biz.”

Başarılı operasyon sonrası hastanın sağlık durumunun iyi olduğu, kısa sürede taburcu edileceği öğrenildi.