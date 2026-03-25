Kahramanmaraş’ta Acının Yılı Dönümü

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasının üzerinden 17 yıl geçti.

25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi kırsalında seçim çalışmaları için kiralanan helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Aradan geçen yıllara rağmen acı olay, Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm Türkiye’de ilk günkü gibi hatırlanıyor.

Kahramanmaraş’ta Son Yolculuğa Çıktı

Keş Dağı Kurudere Kanlıçukur mevkisinde günler süren arama çalışmalarının ardından ulaşılan cenazesi, Türkiye genelinde büyük bir üzüntüye neden oldu.

Yazıcıoğlu, 31 Mart 2009'da Kocatepe Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Yazıcıoğlu'nun naaşı, vasiyeti üzerine Taceddin Dergahı'na defnedildi.

Siyasette İz Bırakan Bir Lider

1954 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesinde dünyaya gelen Muhsin Yazıcıoğlu, genç yaşlarda başladığı siyasi hayatında önemli görevler üstlendi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapan Yazıcıoğlu, daha sonra Büyük Birlik Partisi’ni kurarak Türk siyasetinde kendine özgü bir çizgi oluşturdu.

“Eller Silah Değil, Kalem Tutmalı”

Yazıcıoğlu’nun gençliğe yönelik mesajları ve duruşu, yıllar geçse de unutulmadı.

Henüz 24 yaşındayken dile getirdiği "Eller silah değil, kalem tutmalı." sözleri, onun eğitim ve barış vurgusunu ortaya koyan en önemli ifadelerden biri olarak hafızalara kazındı.

Darbelerin Karşısında Duruşuyla Tanındı

Siyasi hayatı boyunca her zaman millet iradesinin yanında yer alan Yazıcıoğlu, darbe karşıtı söylemleriyle de öne çıktı.

“Ordu gözbebeğimizdir ancak namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmam.” sözü, Türk siyasetinde simge haline geldi.

Unutulmayan Sözleri Ve Mirası

Yazıcıoğlu’nun, “Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir dünya için bu kadar fırıldak olmaya gerek yok.” ve “Firavun'a karşı çıkmak yetmez, Musa'nın yanında olmak gerekir.” gibi sözleri, bugün de sıkça hatırlanıyor.

Vatan, millet ve inanç vurgusu içeren söylemleriyle geniş kitlelere hitap eden Yazıcıoğlu, Türk siyasi tarihinin unutulmayan isimleri arasında yer alıyor.

Şiirleriyle De Hafızalarda

Siyasetçi kimliğinin yanı sıra edebi yönüyle de tanınan Yazıcıoğlu’nun kaleme aldığı şiirler, vefatının ardından daha da anlam kazandı.

“Beton çok soğuk, üşüyorum…” dizeleri, onun ardından en çok anılan ifadelerden biri oldu.

İsmi Yaşatılmaya Devam Ediyor

Muhsin Yazıcıoğlu’nun adı bugün Türkiye’nin birçok ilinde cami, okul, cadde ve parklarda yaşatılıyor.

Kahramanmaraş’ta yaşanan o acı olay ise her yıl aynı tarihte yeniden hatırlanıyor.