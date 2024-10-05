Jandarma ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu, 47 yaşındaki Ö.K.’nin elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin üzerinde ve aracında yaptıkları aramada Roma dönemine ait olduğu belirlenen 111 parça tarihi eseri ele geçirdi. Eserler yetkili birimlere teslim edilirken, Ö.K. gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bir diğer operasyonda ise Pazarcık ilçesi Çöçelli Mahallesi’nde MDF ile kamufle edilmiş sandıklar içinde 48 kilogram Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. TAG Otoyolu'nda yapılan operasyonda, uyuşturucular 36 ayrı paket halinde bulundu. Gözaltına alınan bir şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Her iki operasyon, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kararlı mücadelesini gözler önüne serdi.