Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonda; E.Y., E.G., H.K., İ.A., D.D., E.D., H.M.K. ve S.P. yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yüklü miktarda sentetik ecza, çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler, ruhsatsız; 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ile birlikte çok sayıda fişek, 1 adet hassas terazi ve 10 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.