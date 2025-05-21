Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yaşanan vahşi cinayet, bir kez daha kadına yönelik şiddetin geldiği ürkütücü boyutu gözler önüne serdi. Özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan 42 yaşındaki Eser Karaca, boşandığı eşi Atilla A. (44) tarafından pompalı tüfekle çalıştığı hastanede vurularak katledildi.



Olayın en çarpıcı yönü ise, Eser Karaca'nın eski eşi hakkında aynı gün içinde uzaklaştırma kararı aldırmış olmasıydı. Edinilen bilgilere göre, Karaca’nın başvurusu üzerine mahkeme tarafından Atilla A. hakkında olaydan yalnızca saatler önce 4. kez uzaklaştırma kararı verilmişti.

Eser Karaca'nın daha önce de eski eşi tarafından şiddete uğradığı ve bir seferinde balkondan atıldığı iddia edildi. Bu olay sonrası yaralanarak hastanede tedavi gören Karaca’nın, Atilla A. hakkında 2019 yılında bir kez, 2025 yılında ise iki kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ve toplamda dört kez hukuki koruma talep ettiği öğrenildi.



Cinayet, kamuoyunda ve sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için daha etkin ve caydırıcı önlemler alınması çağrısı yeniden gündeme gelirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Eser Karaca’nın acı dolu hikâyesi, geride “koruma kararlarının yeterliliği” sorusunu bir kez daha sorgulatırken, sevenlerini ve tüm toplumu derinden yaraladı.