Tarihi Kapalı Çarşı, Trabzon Caddesi, konteyner ayakkabıcılar çarşısı, Bayram hazırlığına çıkanların uğrak yeri oldu.

Vatandaşın ilgisini çekmek için çeşitli indirimler yapan esnaf, bayram öncesi yaşanan yoğunluktan memnun.

Kurban bayramı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşanan çarşıda, vatandaşlar bayram hazırlıklarını tamamlamak için akın ediyor. Çarşıda bayramlık ikramlardan kıyafetlere, ayakkabılardan yöresel ürünlere, süs eşyalarından takılara ve bakır eşyalara kadar çok sayıda ürün satışa sunuluyor.

Bayram için özel olarak hazırlanan tatlılar, şekerlemeler, kahveler ve çaylar çarşıdaki en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra, kıyafet ve ayakkabı satan dükkânlar da bayram için özel koleksiyonlarını müşterilerine sunuyor.

Çarşıda yöresel ürünler ve el sanatları da büyük ilgi görüyor. Kahramanmaraş'ın meşhur tarhanası, salçaları, kurutulmuş sebzeleri ve baharatları, bayram sofralarını süslemek için alıcı buluyor.

Tarihi Kapalı Çarşı, sadece alışveriş yapmak için değil, aynı zamanda tarihi atmosferini yaşamak için de ziyaretçilerini cezbediyor. Çarşıdaki dükkânlar, yüzyıllardır süregelen ticaret geleneğini sürdürürken, ziyaretçilere de eşsiz bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Çarşı esnafı, bayram öncesi yaşanan yoğunluktan memnuniyet duyarken, vatandaşlar da bayram hazırlıklarını en iyi şekilde tamamlamak için çarşıya akın ediyor. Esnaf ve vatandaşların bayram heyecanı, çarşıya ayrı bir canlılık katıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Kahramanmaraş, hem alışveriş yapmak hem de bayram coşkusunu yaşamak isteyenlerin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor.