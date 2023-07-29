Vatandaşlar özellikle de Göksun’da ve şehir merkezinde yeni bir büyük deprem olup olmayacağını merak ediyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Deprem Araştırma Ve Risk Yönetimi Merkezi Müdürü Alican Kop, çardak fayının Göksun merkez için bir risk yaratmayacağını söyleyerek, 1 yıl boyunca maksimum 5 veya biraz üstünde artçıların meydana gelebileceğini söyledi.

Konuşmasının devamında Alican Kop, şehir merkezinde diri bir fay hattı geçtiğini belirterek eylül ayında çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığının yapacağı çalışmalar neticesinde detayları bilgi alabileceklerini söyledi.

Alican kop son olarak vatandaşların ağır hasarlı veya yıkılabilme potansiyeli taşıyan binalardan uzak durmalarını istedi.

