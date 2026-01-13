Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, son günlerde etkili olan yoğun kar ve yağmur yağışlarının ardından yol güvenliği ve ulaşım konforunu yeniden sağlamak amacıyla arterlerde kapsamlı bir onarım çalışması başlattı. Özellikle yoğun yağışlar sebebiyle oluşan deformasyonların giderilmesi için ekipler sahada aralıksız mesai yapıyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yağışlar neticesinde arterlerde meydana gelen çukur ve bozulmalar hızla onarılıyor. Yapılan müdahalelerle sürücü ve yayalar için risk oluşturan noktalar güvenli hale getirilirken, şehir içi ulaşımda aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çalışma gerçekleştirilen lokasyonlar arasında; Vezir Hoca Bulvarı, Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi, Zübeyde Hanım Bulvarı ve Şekerde Bulvarı gibi şehrin en yoğun kullanılan ana arterleri yer alıyor. Ekipler, trafik akışının en az seviyede etkilenmesi için çalışmalarını gece gündüz kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

Geçici onarım çalışmalarının ardından altyapısı tamamlanan arterlerde bu yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir tarihinin en büyük asfalt seferberliği gerçekleştirilecek. Bu büyük ölçekli asfalt hamlesiyle Kahramanmaraş’ta yol standartları önemli ölçüde yükseltilecek.