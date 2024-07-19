Yangın, Onikişubat İlçesi Boğaziçi Mahallesi orman ürünlerinin bulunduğu bir iş yerinde çıktı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun Müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürülen yangında iş yerindeki ağaç direk boyama makinesi ve diğer malzemeler zarar gördü.

Yangın sonrası inceleme başlatıldı.

Diğer taraftan KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde park halinde bulunan bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)