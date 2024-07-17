Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Sarıçukur Mahallesinde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alıındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diğer taraftan Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde ahırda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Bozhüyük Mahallesinde yer alan bir ahırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesine rağmen ahır, tamamen yandı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken ahır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)