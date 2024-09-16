Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin son 1 haftada yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan toplam 79 şüpheliden 37'si tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nce il genelinde 9-16 Eylül tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama yaptı. Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 55, uyuşturucu ticareti yapan 5, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 19 olmak üzere toplam 79 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si tutuklandı.

Bu çalışmalar çerçevesinde 182,74 gram metamfetamin, 22,57 gram esrar, 69,42 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 656 sentetik ecza, 15 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan; 160 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 66 araca abartı egzozdan, 526 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı

Editör: Yunus Firdevsoğlu