Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören Kardelen Apartmanı, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında yeniden inşa edildi. 6 Temmuz 2024’te inşaatına başlanan apartman, 10 Aralık 2024’te tamamlanarak ilk aileye teslim edildi.

Onikişubat’ın ilk büyük yerinde dönüşüm projesi ve ilk ruhsat alan yapısı olan Kardelen Apartmanı, 28 daire ve 19 dükkândan oluşuyor. Yeni evine kavuşan Ahmet Aktolun ve ailesi, süreci memnuniyetle karşılayarak duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Altı ay gibi kısa bir sürede, söz verdikleri tarihte evimizi teslim ettiler. Allah devletimizden ve emeği geçen herkesten razı olsun. Hem devletimizin hem de müteahhidimizin desteğiyle bu evimize kavuştuk.”

Yerinde Dönüşüm Projesi, depremden etkilenen bölgelerde güvenli ve modern yaşam alanları sunmayı hedefliyor. Kardelen Apartmanı'nın tamamlanması, bölgedeki yeniden yapılanma sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.