Elbistan'da, ağır hasarlı binadaki hatalı yıkım çalışması, orta hasarlı başka bir binanın yıkılmasına ve hafif hasarlı binanın da kolonlarının zarar görmesine neden oldu.

Elbistan’da, ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Bu çerçevede, Güneşli Mahallesi Küçük Sanayi Sokak üzerindeki ağır hasarlı bir binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

İş makinesi ile ilk başta ağır hasarlı binanın bir bölümü yıkıldı. Kalan kısmın yıkılması esnasında ise kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Bina bir anda çökerken etrafı büyük bir toz bulutu kapladı. Toz bulutunun dağılmasının ardından ise yıkılan binanın bitişiğinde bulunan binalarda da zarar oluştuğu ortaya çıktı. Ağır hasarlı binanın bir anda devrilmesi ile bitişiğinde bulunan hafif hasarlı binanın kolonları zarar görüp duvarları da yerle bir olurken, orta hasarlı olan bina ise yıkıldı. Bina’nın yıkıldığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.