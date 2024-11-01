Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası ağır hasar alan binaların yıkımının yüzde 97’si tamamlandı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı konutların yıkıları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor. Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı olduğu tespit edilen yaklaşık 14 milyon metrekarelik alanın yüzde 97’lik bölümü yıkılarak ortadan kaldırıldı.

Şehir merkezinde rezerv alan ilan edilen alanlardaki yıkımlar ise devam ediyor. Vatandaşların ilgiyle takip etti yıkımların kısa sürede tamamlanması isteniyor. İl geneli toplam 35 bin 933 ağır hasarlı bağımsız bölüm bulunuyor. Bunların 3 bin 367’sinin mahkeme sürecinde olduğu, 244’ünün ise kültürel varlık olduğu öğrenildi.

Yıkım alanlarından kaldırılan hafriyatlar geri dönüşüme aktarılmak üzere döküm sahalarına bırakılıyor.