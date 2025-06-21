Kahramanmaraş'ta YKS'nin ilk oturumu olan temel yeterlilik testi (TYT) oturumu Gerçekleştirildi.

Öğrenciler sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi.

Öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salonlara alındı.

Sınava girecekleri binayı karıştıran bazı öğrenciler ise görevlilerin yönlendirmesiyle binalarını buldu.

Bu arada kimliğini kaybeden ve evde unutan adaylar, nüfus müdürlükleri ve sınav merkezlerine polis ekipleri tarafından yetiştirildi.

Aileler ise sınava giren çocuklarını binaların önünde ve gölgelik alanlarda bekleyerek iyi bir sınav geçirebilmeleri için dualar etti.