Kahramanmaraş'ta, kuzey ilçelerde ve merkez ilçelerin kırsal mahallelerinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi ile birlikte aşırı fırtına koşullarına yol açtı.

Bu nedenle, il genelinde 25 Kasım Pazartesi günü (yarın) tüm kademelerdeki resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Eğitim kurumları arasında okul öncesi, ilkokullar, ortaokullar, liseler, özel eğitim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve halk eğitim merkezleri kursları yer almaktadır.

Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel de bir gün idari izinli sayılacaktır.