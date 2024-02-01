Kahramanmaraş'ta etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.

Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı başta olmak üzere birçok bölgede yoğun sis nedeniyle sürücüler dikkatli seyretti.

Kahramanmaraş ile Gaziantep arasında ulaşımı sağlayan Doğu Çevre Yolu ve Kahramanmaraş ile Kayseri arasındaki Batı Çevre Yolunda sis etkisini daha da artırdı.

Yer yer 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle polis ve karayolları ekipleri, sürücülere takip mesafesini korumaları uyarısında bulundu. Sürücüler sis farlarını açarak ilerleyebildi.