Kahramanmaraş’ta 22 Ocak 2026 tarihinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, kent genelinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle Adıyaman–Kahramanmaraş, Göksun–Kayseri ve Gaziantep–Kahramanmaraş kara yollarında kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

Yaşanan olumsuzlukların ardından Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hızla harekete geçerek mahsur kalan vatandaşlara yardım ulaştırdı. Kar nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler ve yolcular, güvenli alanlara yönlendirilirken, Jandarma ekiplerine destek veren Kızılay görevlileri de vatandaşlara yiyecek ve sıcak içecek ikramında bulundu.

Zorlu hava koşullarına rağmen sahada büyük bir özveriyle görev yapan ekipler, vatandaşların soğuktan etkilenmemesi ve mağduriyet yaşamaması için uzun süre bölgede çalışmalarını sürdürdü. Yardım faaliyetleri sırasında özellikle yaşlılar, çocuklar ve sağlık durumu hassas olan vatandaşlara öncelik verildi.

Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları, kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.