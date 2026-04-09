12 Yıllık Mücadele, 4 Günde Sona Erdi

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 2025 yılının Eylül ayında meydana gelen kazada, motosikletiyle seyir halinde olan Muhammed Emin Özcan’a bir otomobil çarptı.

Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Kanseri Yenmişti, Hayata Tutunmuştu

Muhammed Emin Özcan’ın hikâyesi yalnızca bir trafik kazasıyla sınırlı değil. Küçük yaşlardan itibaren tam 12 yıl boyunca kanserle mücadele eden genç, zorlu tedavi süreçlerini atlatarak sağlığına kavuşmuş ve hayata yeniden tutunmuştu.

Ancak yıllarca verilen bu büyük mücadele, trajik bir kazayla son buldu.

Aileden Adalet Çağrısı

Acılı anne Hatice Özcan ve baba Mehmet Özcan, kazanın ardından geçen sürede yargı sürecinde somut bir gelişme yaşanmadığını öne sürdü.

Aksu TV mikrofonlarına konuşan aile, gözyaşları içinde adalet talebini dile getirdi.

“Biz evladımızı pamuklara sarıp büyüttük. 12 yıl boyunca yaşaması için mücadele ettik. Kanseri yendi ama bir trafik kazasında kaybettik. Şimdi sorumlular neden dışarıda? Tek isteğimiz adalet” sözleriyle yaşadıkları acıyı dile getiren aile, davanın bir an önce sonuçlanmasını istiyor.

Kamuoyunun Gündeminde

Muhammed Emin Özcan’ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin hukuki süreç devam ederken, olay kentte ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ailenin adalet beklentisi her geçen gün büyürken, kamuoyu da sürecin hızlandırılması ve sorumluların cezalandırılması çağrısında bulunuyor.