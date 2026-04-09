Toplam 117 dükkân ve 23 bloktan oluşan projede kaba inşaat çalışmalarında sona gelindi. Yetkililer, projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak esnafa teslim edilmesini hedeflediklerini belirtti.

Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği ve herhangi bir aksama yaşanmaması için ekiplerin yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

Yalnızca yıkılan yapıların yerine yenilerinin yapılmasıyla sınırlı olmayan proje, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın ticari potansiyelini daha güçlü bir zeminde yeniden inşa etmeyi amaçlıyor.

Yeni Toptancılar Sitesi; geniş ulaşım ağı, güçlü altyapısı ve modern mimarisiyle hem esnafa hem de müşterilere daha konforlu bir ticaret ortamı sunacak.