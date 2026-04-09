Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi, son 24 saatlik süreçte metrekareye düşen 120 kilogram yağış miktarıyla Türkiye genelinde en fazla yağış alan bölge olarak kayıtlara geçti.

Meteorolojik veriler, ilçede etkili olan sağanak yağışların bölge genelinde dikkat çekici seviyelere ulaştığını ortaya koyarken, özellikle kırsal alanlar ve yüksek kesimlerde yağışın etkisini daha da artırdığı belirtildi.

Yoğun yağışların ardından bazı bölgelerde su taşkınlarının yaşandığı ifade edilirken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanların tedbirli davranmaları gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde de hava durumunun yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek ani yağışlara karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların resmi uyarıları dikkate almalarının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.