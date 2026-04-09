“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin ardından kentte binlerce bina yıkıldı, on binlerce yapı ağır hasar aldı. Ancak geçen sürede başlatılan kapsamlı çalışmalarla birlikte Kahramanmaraş, adım adım yeniden inşa ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projeler kapsamında şehir genelinde on binlerce konut, köy evi ve iş yerinin yapımı sürüyor. Yalnızca konutlar değil; sağlık, eğitim ve altyapı alanlarında da önemli adımlar atılıyor. Yeni hastaneler ve okullar hizmete açılırken, ulaşım ve şehir altyapısı da modern standartlara uygun şekilde yeniden şekillendiriliyor.

Şehir merkezinde ise ticari hayatın yeniden canlandırılması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Tarihi çarşılar restore edilirken, esnaflar için hem geçici hem de kalıcı ticaret alanları oluşturuluyor.

Öte yandan yeniden inşa süreci yalnızca yıkılan binaların yerine yenilerini yapmakla sınırlı kalmıyor.