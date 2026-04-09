Ulu Camii’de Anlamlı Program

Kahramanmaraş’ta Polis Haftası kapsamında düzenlenen program, şehrin önemli ibadet noktalarından Ulu Camii’nde gerçekleştirildi.

Programa; Hasan Yiğit başta olmak üzere emniyet teşkilatı mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Polisler İçin Dualar Yükseldi

Manevi atmosferin hâkim olduğu programda Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken, Mevlid-i Şerif ile vatan uğruna hayatını kaybeden kahraman polisler rahmet ve minnetle yad edildi.

Katılımcılar, ellerini semaya açarak şehitler için dua etti.

“Aynı İnanç ve Kararlılıkla Görev Başındayız”

Programın ardından açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Türk Polis Teşkilatı’nın köklü geçmişine vurgu yaptı.

Yiğit, teşkilatın dün olduğu gibi bugün de aynı azim ve kararlılıkla görev yaptığını belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Birlik ve Vefa Mesajı

Düzenlenen program, hem teşkilat mensupları hem de vatandaşlar açısından birlik, beraberlik ve vefa duygularının pekiştiği anlamlı bir buluşma olarak hafızalarda yer etti.