Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Birimi tarafından, Ceza İnfaz Koruma kursiyerlerine yönelik kapsamlı bir yangın ve kurtarma eğitimi düzenlendi.

Gerçek senaryolar üzerinden gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerlere; yangına ilk müdahale teknikleri, ekipman kullanımı, olay anında doğru ve hızlı karar alma becerileri detaylı şekilde aktarıldı.

Alanında uzman itfaiye personelleri tarafından verilen eğitimler, teorik bilginin ötesine geçerek uygulamalı anlatımlarla pekiştirildi.

Eğitimin en dikkat çeken bölümü ise gerçekleştirilen kurtarma tatbikatı oldu.

Senaryo gereği oluşturulan acil durum ortamında kursiyerler, öğrendikleri bilgileri sahada uygulama fırsatı buldu.

Zamanla yarışılan tatbikatta ekip ruhu, koordinasyon ve soğukkanlılık ön plana çıkarken, ortaya çıkan başarılı performanslar takdir topladı.

Yetkililer, bu tür eğitimlerin toplumun her kesiminde afet bilincini artırmayı hedeflediğini belirterek, olası yangın ve kurtarma operasyonlarında bilinçli müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gerçekleştirdiği bu eğitimlerle sadece olaylara müdahale eden değil, aynı zamanda toplumu bilinçlendiren güçlü bir yapı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.