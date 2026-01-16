Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik kararlı mücadelesini sürdürüyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, TCK 188 (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak) suçu çerçevesinde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Narkotik ekiplerinin titizlikle yürüttüğü operasyon ve adreslerde yapılan aramalar sonucunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Operasyon kapsamında; 100,95 gram Metamfetamin maddesi,3 bin 317 adet satışı yetkili makamların iznine tabi sentetik hap, 368 adet Captagon hap, 53,82 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 3,13 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (AMG), 0,69 gram esrar maddesi ve uyuşturucu hazırlığında kullanılan 2 adet aseton ele geçirildi.

37 Şahıs Cezaevine Gönderildi

Operasyon kapsamında gözaltına alınan toplam 39 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Hâkim karşısına çıkarılan şüphelilerden 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 37 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş emniyeti, şehir genelinde uyuşturucu ile mücadelenin ve halkın huzurunu sağlamaya yönelik operasyonların tavizsiz bir şekilde devam edeceğini vurguladı.