Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi ile birlikte, milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği karne günü detayları netleşti. Buna göre birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.

Karne Günü Ders İşlenecek mi?

MEB’in yıllardır uyguladığı genel düzenlemeye göre, karne günlerinde ders yapılmıyor. Okullar, sabah saatlerinde öğrencileri okula davet ederek kısa bir program eşliğinde karneleri dağıtıyor. Karne dağıtımının ardından öğrenciler evlerine gönderiliyor. Bu nedenle 16 Ocak Cuma günü okullar fiilen yarım gün olacak.

Karneler saat kaçta verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde tek tip bir karne dağıtım saati belirlemiyor. Saatler; okul yönetimleri, öğrenci sayısı ve öğretim şekline göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak Türkiye genelinde uygulanan ortalama saat aralıkları şu şekilde:

Sabahçı ilkokul/ortaokul: 09.00 – 10.30

Öğlenci ilkokul/ortaokul: 10.30 – 12.00

Liseler: 10.00 – 12.00

Velilerin ve öğrencilerin, kesin saat bilgisi için kendi okullarından veya sınıf öğretmenlerinden bilgi almaları öneriliyor.

Yarıyıl Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Karnelerin alınmasının ardından öğrenciler resmen yarıyıl tatiline girecek. MEB takvimine göre:

Sömestr tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi – 30 Ocak 2026 Cuma

Toplam tatil süresi: Hafta sonları dahil 16 gün

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Öğrenciler bu süreçte hem dinlenme hem de ikinci döneme hazırlık yapma fırsatı bulacak.